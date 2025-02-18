Путин поручил ежемесячно выплачивать жителям Курской области по 65 тысяч рублей

В ходе совещания с членами правительства он указал, что выплаты будут осуществляться до полного освобождения Курской области.

«Мы не будем доплачивать до 65 тысяч... Всем жителям, оказавшимся в таком положении, это 112 620 человек... Будем выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей, дополнительно к тому, что они получают», - подчеркнул Путин.

Президент также поручил изыскать необходимые средства из федерального бюджета.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия, Украина и Международный Комитет Красного Креста работают по теме открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области, сообщает «Свободная пресса».

