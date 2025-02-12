ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих и танк Leopard

Песков: В Россию на днях будет возвращен россиянин, который сейчас содержится в местах лишения свободы в США

Российские военные за сутки уничтожили в зоне СВО 66 украинских беспилотных летательных аппаратов

Парламент Армении проголосовал в первом чтении за начало процесса вступления страны в ЕС

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Ученые обнаружили новый вид рыб на востоке Китая