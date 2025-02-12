ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих и танк Leopard

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих, один сдался в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены два пункта управления беспилотниками и два танка, в том числе Leopard.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 59 940 военнослужащих, 361 танк, 262 БМП, в том числе Bradley производства США, а также 211 БТР и 1854 боевые бронированные машины.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 19 пусковых установок ЗРК, 107 станций РЭБ, 41 единицу инженерной и другой техники, 1944 автомобиля.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена обменять захваченные в Курской области территории на занятые российскими войсками земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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