ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих и танк Leopard
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих, один сдался в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также были уничтожены два пункта управления беспилотниками и два танка, в том числе Leopard.
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 59 940 военнослужащих, 361 танк, 262 БМП, в том числе Bradley производства США, а также 211 БТР и 1854 боевые бронированные машины.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 430 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 19 пусковых установок ЗРК, 107 станций РЭБ, 41 единицу инженерной и другой техники, 1944 автомобиля.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена обменять захваченные в Курской области территории на занятые российскими войсками земли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили об опасности поддельных духов
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 390 военнослужащих и танк Leopard
- Против испанского журналиста возбудили дело о незаконном въезде в Курскую область
- Работу ресторана «The Бык» в Москве приостановили после сообщения об отравлении
- Рис и пшено стали самыми подешевевшими продуктами
- Жители Воронежской области получили от 14 до 18 лет колонии за госизмену
- Песков заявил о невозможности обмена территориями между РФ и Украиной
- Избирательный участок для граждан Абхазии представили в Москве
- Американцы назвали Байдена самым нелюбимым президентом
- Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в закрытом режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru