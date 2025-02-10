Также за последние 24 часа российскими войсками были подбиты два танка, три бронетранспортера и одна БМП, уничтожены семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 БМП, 207 БТР и 1833 боевых бронированных машин.

Кроме того, подразделениями российской армии всего было уничтожено 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО (в том числе HIMARS и MLRS), 18 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 38 единиц инженерной и другой техники, 1908 автомобилей.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что утром 10 февраля ВСУ в очередной раз обстреляли город Рыльск, сообщает RT.

