ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 380 военнослужащих и два танка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 380 военнослужащих, пятеро сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также за последние 24 часа российскими войсками были подбиты два танка, три бронетранспортера и одна БМП, уничтожены семь пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 БМП, 207 БТР и 1833 боевых бронированных машин.
Кроме того, подразделениями российской армии всего было уничтожено 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО (в том числе HIMARS и MLRS), 18 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 38 единиц инженерной и другой техники, 1908 автомобилей.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что утром 10 февраля ВСУ в очередной раз обстреляли город Рыльск, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru