ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 370 военнослужащих и 11 танков

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 370 военнослужащих, 11 танков, семь боевых машин пехоты (БМП) и три бронетранспортера (БТР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Также за сутки были уничтожены 38 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, ЗПРК «Тунгуска», три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 58 230 военнослужащих. Были подбиты 348 танков, 251 БМП, 197 БТР и 1797 боевых бронированных машин.

Кроме того, войска РФ уничтожили 412 артиллерийских орудий, 13 РСЗО HIMARS, шесть РСЗО MLRS, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 37 единиц инженерной и другой техники, 1853 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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