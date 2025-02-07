Также за сутки были уничтожены 38 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, ЗПРК «Тунгуска», три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 58 230 военнослужащих. Были подбиты 348 танков, 251 БМП, 197 БТР и 1797 боевых бронированных машин.

Кроме того, войска РФ уничтожили 412 артиллерийских орудий, 13 РСЗО HIMARS, шесть РСЗО MLRS, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 37 единиц инженерной и другой техники, 1853 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщает RT.

