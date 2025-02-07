ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 370 военнослужащих и 11 танков
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 370 военнослужащих, 11 танков, семь боевых машин пехоты (БМП) и три бронетранспортера (БТР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также за сутки были уничтожены 38 боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, ЗПРК «Тунгуска», три пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 58 230 военнослужащих. Были подбиты 348 танков, 251 БМП, 197 БТР и 1797 боевых бронированных машин.
Кроме того, войска РФ уничтожили 412 артиллерийских орудий, 13 РСЗО HIMARS, шесть РСЗО MLRS, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 37 единиц инженерной и другой техники, 1853 автомобиля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru