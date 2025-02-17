ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих и танк Abrams

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих, четверо сдались в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также был уничтожен пункт управления беспилотниками и четыре танка, в том числе Abrams.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 БМП, 222 БТР и 1901 боевую бронированную машину.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 109 станций РЭБ, 48 единицу инженерной и другой техники, 2017 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Свердликово в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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