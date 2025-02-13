Четырех военнослужащих ВСУ осудили за теракты в Курской области
Суд приговорил к лишению свободы четверых украинских военнослужащих — Руслана Саввакиса, Василия Тарана, Сергея Завацького и Антона Фурдаленко — за совершение терактов на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Судом установлено, что 8 августа прошлого года осужденные, имея при себе взрывные устройства и оружие, незаконно вторглись на территорию российского региона в составе подразделений ВСУ, где препятствовали эвакуации гражданских лиц, незаконно занимали частные дома, угрожали оружием местному населению, а также неоднократно открывали огонь на поражение по мирным жителям и военнослужащим Вооруженных сил России. Их удалось задержать в ходе боевых действий 13 августа прошлого года.
Завацький проведет в заключении 16 лет, Фурдаленко, Саввакис и Таран — по 15 лет. Первые три года они будут отбывать наказание в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Ранее в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пожизненному заключению. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru