Четырех военнослужащих ВСУ осудили за теракты в Курской области

Суд приговорил к лишению свободы четверых украинских военнослужащих — Руслана Саввакиса, Василия Тарана, Сергея Завацького и Антона Фурдаленко — за совершение терактов на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Судом установлено, что 8 августа прошлого года осужденные, имея при себе взрывные устройства и оружие, незаконно вторглись на территорию российского региона в составе подразделений ВСУ, где препятствовали эвакуации гражданских лиц, незаконно занимали частные дома, угрожали оружием местному населению, а также неоднократно открывали огонь на поражение по мирным жителям и военнослужащим Вооруженных сил России. Их удалось задержать в ходе боевых действий 13 августа прошлого года.