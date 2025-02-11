ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих и два танка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 300 военнослужащих, двое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 59 550 военнослужащих, 359 танков, 260 БМП, 208 БТР, 1844 боевые бронированные машины.
Также российскими войсками были уничтожены 428 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 18 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 38 единиц инженерной и другой техники, 1924 автомобиля.
Ранее в российском Минобороны заявили, что подразделения группировки «Север» сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru