Армия России освободила курское село Гуево
8 апреля 202512:49
Российские войска взяли под контроль село Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево», - говорится в заявлении.
Военное ведомство уточнило, что село взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Север».
По данным СМИ, российские силы в результате десятидневных боев разгромили противника и эвакуировали мирных жителей, отмечает «Свободная пресса».
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Басовку в Сумской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru