Армия России освободила курское село Гуево

Российские войска взяли под контроль село Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны.

«В ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гуево», - говорится в заявлении.

Военное ведомство уточнило, что село взяли под свой контроль подразделения группировки войск «Север».

По данным СМИ, российские силы в результате десятидневных боев разгромили противника и эвакуировали мирных жителей, отмечает «Свободная пресса».

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Басовку в Сумской области.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МинобороныВооруженные Силы РФКурская Область

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