ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 солдат и две САУ «Paladin»

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 66 550 военнослужащих, 391 танк, 311 БМП и 272 БТР, 2181 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 542 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, 2403 автомобиля.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в Курской области, сообщает RT.

