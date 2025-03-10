Песков заявил, что конкретных сроков по освобождению Курской области нет

По его словам, в настоящее время Вооружённые силы России «делают всё возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю».

«Мы не сомневаемся, что так будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области, сообщает RT.

