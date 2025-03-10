Песков заявил, что конкретных сроков по освобождению Курской области нет
10 марта 202513:23
Никаких временных рамок для возвращения занятых украинскими войсками территорий в Курской области под контроль России нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время Вооружённые силы России «делают всё возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю».
«Мы не сомневаемся, что так будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru