ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 солдат и два БТР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, один сдался в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, были подбиты два украинских танка, БМП и два БТР.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 68 400 военнослужащих, 398 танков, 320 БМП и 289 БТР, 2201 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 566 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 2466 автомобилей.
Ранее в МЧС заявили, что российские сапёры обезвредили в Курской области более двух тысяч взрывоопасных предметов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru