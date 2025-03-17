Из Суджанского района Курской области эвакуировали 465 человек

В сообщении говорится, что граждан сопровождают в пункты временного размещения (ПВР), которых в регионе организовано 88.

«Курянам помогают в размещении, оформлении документов, поиске родных и близких... предоставляют воду и продукты... Решены вопросы всестороннего обеспечения, в том числе медицинской и психологической помощи», - указали в ведомстве.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что краеведческий музей в Судже, который был разрушен украинской атакой, будет восстановлен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

