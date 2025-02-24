По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 63 105 военнослужащих, 379 танка, 288 БМП, 240 БТР и 2017 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 469 артиллерийских орудий, 59 пусковых установок РСЗО, 23 пусковых установки ЗРК, 116 станций РЭБ, 50 единиц инженерной и другой техники, 2167 автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за сутки отразили три контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

