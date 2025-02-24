ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 255 солдат и три танка
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 255 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены три танка и бронетранспортер.
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 63 105 военнослужащих, 379 танка, 288 БМП, 240 БТР и 2017 боевых бронированных машин.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 469 артиллерийских орудий, 59 пусковых установок РСЗО, 23 пусковых установки ЗРК, 116 станций РЭБ, 50 единиц инженерной и другой техники, 2167 автомобилей.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за сутки отразили три контратаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru