ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и танк
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих, танк и 16 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 БМП и 289 БТР, 22064 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы 2489 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром группировки ВСУ в Курской области, сообщает RT.
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