По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 68 880 военнослужащих, 399 танков, 321 БМП и 289 БТР, 22064 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 568 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы 2489 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром группировки ВСУ в Курской области, сообщает RT.

