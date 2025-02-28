ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 солдат и САУ «Богдана»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 240 военнослужащих, один сдался в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены 12 боевых бронированных машин и САУ «Богдана».
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 075 военнослужащих, 382 танка, 290 БМП, 248 БТР и 2084 боевые бронированные машины.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 495 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО, 25 пусковых установки ЗРК, 118 станций РЭБ, 51 единицу инженерной и другой техники, 2251 автомобиль.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили посёлок Никольский в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru