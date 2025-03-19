ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 солдат и миномет
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, три боевые бронированные машины и миномет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 68 630 военнослужащих, 398 танков, 320 БМП и 289 БТР, 2204 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 23 инженерные машины разграждения, пять мостоукладчиков и 2473 автомобиля.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре установить и наказать совершивших преступления против населения Курской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уолтц: США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде
- Двое мирных жителей пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Курской области
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 солдат и миномет
- Власти Минусинска призвали к эвакуации несколько улиц из-за паводка
- Бедрос Киркоров не оставил почти никакого наследства
- США и Россия обсуждают мораторий на удары по судам в Черном море
- Парламент Сербии принял отставку премьер-министра
- МЧС Белгородской области опровергло слухи о применении биологического оружия
- В Москве открылся форум колледжей Москвы
- Выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru