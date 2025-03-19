ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 солдат и миномет

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 68 630 военнослужащих, 398 танков, 320 БМП и 289 БТР, 2204 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 23 инженерные машины разграждения, пять мостоукладчиков и 2473 автомобиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре установить и наказать совершивших преступления против населения Курской области, сообщает RT.

