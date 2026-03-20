СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток
Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя в регион более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По данным издания, речь идет примерно о 2,2-2,5 тысячи военнослужащих из амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты, базирующихся в Калифорнии. Их планируется перебросить в зону ответственности Центрального командования США, которое курирует операции американских сил на Ближнем Востоке.
Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон ускоряет отправку военных в регион на фоне операции против Ирана. Ожидается, что часть контингента разместят на десантном корабле USS Boxer. По информации телеканала, для выполнения задач могут дополнительно привлечь еще два корабля такого же класса, что предполагает переброску нескольких тысяч моряков.
Эскалация в регионе продолжается с конца февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной
- МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей
- Без скрытых цен: Как в России ограничат покупки в рассрочку
- СМИ: Россия предложила США сделку по разведданным
- Владельцев электромобилей предупредили о проблемах с сервисом
- Распутина может лишиться дома из-за долгов мужа
- Российский фильм «Охотник» попал в шорт-лист Фестиваля европейского кино
- СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток
- «Миллиарды тромбов!»: Врач запретил ровесникам Чака Норриса кардиотренировки
- Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены