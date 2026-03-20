СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя в регион более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным издания, речь идет примерно о 2,2-2,5 тысячи военнослужащих из амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты, базирующихся в Калифорнии. Их планируется перебросить в зону ответственности Центрального командования США, которое курирует операции американских сил на Ближнем Востоке.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Пентагон ускоряет отправку военных в регион на фоне операции против Ирана. Ожидается, что часть контингента разместят на десантном корабле USS Boxer. По информации телеканала, для выполнения задач могут дополнительно привлечь еще два корабля такого же класса, что предполагает переброску нескольких тысяч моряков.

Эскалация в регионе продолжается с конца февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран проводит атаки по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры