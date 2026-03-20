СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке, направляя в регион более двух тысяч морских пехотинцев и три военных корабля. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным издания, речь идет примерно о 2,2-2,5 тысячи военнослужащих из амфибийно-десантной группы USS Boxer и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты, базирующихся в Калифорнии. Их планируется перебросить в зону ответственности Центрального командования США, которое курирует операции американских сил на Ближнем Востоке.