ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих, два артиллерийских орудия и миномет. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 70 380 военнослужащих, 402 танка, 327 БМП и 290 БТР, 2 228 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 123 станции РЭБ, 56 единиц инженерной и другой техники, 2 555 автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за освобождение Суджи в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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