В ООН обеспокоены гибелью людей в российском приграничье

ООН выражает обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничных регионах, сообщает РИА Новости.

Как заявила помощник Генерального секретаря международной организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя, речь идет о жертвах боевых действий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России вопрос о размерах выплат жителям приграничных регионов будет оперативно рассмотрен. Он уточнил, что этот вопрос будет проработан в ответ на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна увеличить размер единовременных выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУООНГраница

Горячие новости

Все новости

партнеры