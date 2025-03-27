В ООН обеспокоены гибелью людей в российском приграничье
ООН выражает обеспокоенность из-за гибели россиян в приграничных регионах, сообщает РИА Новости.
Как заявила помощник Генерального секретаря международной организации по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйя, речь идет о жертвах боевых действий.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по поручению президента России вопрос о размерах выплат жителям приграничных регионов будет оперативно рассмотрен. Он уточнил, что этот вопрос будет проработан в ответ на предложение врио губернатора Курской области Александра Хинштейна увеличить размер единовременных выплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru