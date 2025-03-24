ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и три БМП

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты (БМП) и три артиллерийских орудия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 700 военнослужащих, 400 танков, 326 БМП и 289 БТР, 2219 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 583 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 121 станция РЭБ, 2 532 автомобиля, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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