ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и три БМП

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 700 военнослужащих, 400 танков, 326 БМП и 289 БТР, 2219 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 583 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 121 станция РЭБ, 2 532 автомобиля, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ ударили по машине главы Беловского района Николая Волобуева, сообщает RT.

