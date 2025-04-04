Минобороны: ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры
4 апреля 202512:21
Украинские военные за минувшие сутки шесть раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом заявили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, атаки были зафиксированы в Брянской, Тамбовской, Липецкой областях.
Минобороны подчеркнуло, что ВСУ продолжают каждый день в одностороннем порядке наносить удары по энергоинфраструктуре РФ, «не обращая никакого внимания» на обязательства прекращения таких атак, принятые публично президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее в военном ведомстве отчитались об уничтожении 107 украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru