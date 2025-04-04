Минобороны: ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергоинфраструктуры

Украинские военные за минувшие сутки шесть раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры России. Об этом заявили в Минобороны.

В Тамбовской области при атаке беспилотников повреждена труба газопровода

Как отметили в ведомстве, атаки были зафиксированы в Брянской, Тамбовской, Липецкой областях.

Минобороны подчеркнуло, что ВСУ продолжают каждый день в одностороннем порядке наносить удары по энергоинфраструктуре РФ, «не обращая никакого внимания» на обязательства прекращения таких атак, принятые публично президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в военном ведомстве отчитались об уничтожении 107 украинских БПЛА.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУМинобороны

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