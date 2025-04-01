ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 180 солдат и два БТР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 180 военнослужащих, два бронетранспортера (БТР) и три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над Брянской областью перехватили три украинских беспилотника

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71 420 военнослужащих, 403 танка, 329 БМП и 293 БТР, 2 242 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 123 станции РЭБ, 23 инженерные машины разграждения, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 2 583 автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка «Север» отразила в Курской области контратаку ВСУ, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФВСУКурская ОбластьСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры