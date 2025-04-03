По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71 750 военнослужащих, 403 танка, 330 БМП и 293 БТР, 2 244 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 123 станции РЭБ, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 2 602 автомобиля.

Ранее в Курской области семь жилых домов были повреждены из-за падения фрагментов сбитых беспилотников украинской армии, сообщает «Свободная пресса».

