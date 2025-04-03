Российские военные освободили населенные пункты Лобковое и Веселое

Российские войска в ходе спецоперации освободили ещё два населённых пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится о селе Весёлое в Донецкой народной республике, которое взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Также в ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Днепр», в свою очередь, освободили село Лобковое в Запорожской области.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия освободила Веселовку в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРЗапорожьеМинобороны РФВооруженные Силы РФСпецоперация

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