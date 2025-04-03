Российские военные освободили населенные пункты Лобковое и Веселое

В сообщении говорится о селе Весёлое в Донецкой народной республике, которое взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

Также в ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Днепр», в свою очередь, освободили село Лобковое в Запорожской области.

Ранее в Минобороны заявили, что российская армия освободила Веселовку в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».