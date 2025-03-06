ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 170 солдат и восемь автомобилей

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 170 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены танк и восемь автомобилей.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 65 230 военнослужащих, 385 танков, 296 БМП, 256 БТР и 2133 боевые бронированные машины.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 515 артиллерийских орудий, 118 станций РЭБ, 2315 автомобилей, 53 единицы инженерной и другой техники, а также 52 пусковых установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.

Ранее помощник начальника разведки с позывным Зенит заявил, что в Курской области в плен к уссурийским десантникам попали 10 украинских военных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьМинобороны РФВСУ

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