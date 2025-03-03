Россия обвинила датских журналистов в незаконном въезде в Курскую область

В дипмиссии подчеркнули, что это не первый случай нелегального визита датских журналистов в Курскую область. Осенью 2024 года там также были замечены представители телекомпании TV 2. Российская сторона расценивает такие действия как нарушение законодательства, предусматривающее уголовную ответственность.

Посольство потребовало от Копенгагена призвать датские СМИ к соблюдению российских законов. В МИД РФ ранее заявляли, что каждый случай незаконного пересечения границы журналистами иностранных изданий будет рассматриваться отдельно, передает «Радиоточка НСН».

