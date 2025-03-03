Россия обвинила датских журналистов в незаконном въезде в Курскую область

Посольство России в Дании сообщило, что журналисты датской государственной телерадиокомпании DR незаконно пересекли границу России и посетили район города Суджа в Курской области.

В заявлении дипмиссии указано, что корреспондент М. Кимер и оператор Л. Свенссон 23 февраля выпустили репортаж о поездке в этот район, временно оккупированный украинскими войсками. По данным посольства, их перемещение обеспечивали представители Киева, предоставив транспорт и военное сопровождение.

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В дипмиссии подчеркнули, что это не первый случай нелегального визита датских журналистов в Курскую область. Осенью 2024 года там также были замечены представители телекомпании TV 2. Российская сторона расценивает такие действия как нарушение законодательства, предусматривающее уголовную ответственность.

Посольство потребовало от Копенгагена призвать датские СМИ к соблюдению российских законов. В МИД РФ ранее заявляли, что каждый случай незаконного пересечения границы журналистами иностранных изданий будет рассматриваться отдельно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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