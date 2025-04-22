ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и ЗРК «ОСА-АКМ»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 160 военнослужащих, танк и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА-АКМ». Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, четверо украинских солдат сдались в плен.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих, 412 танков, 336 БМП и 311 БТР, 2 283 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 636 артиллерийских орудий, 62 пусковых установок РСЗО, 29 пусковых установок ЗРК, 130 станций РЭБ и 2 759 автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому ветераном боевых действий будут признаны военные и добровольцы в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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