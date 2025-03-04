ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и танк

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 150 военнослужащих, двое сдались в плен. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены танк и две боевые машины пехоты (БМП).

Россия обвинила датских журналистов в незаконном въезде в Курскую область

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 845 военнослужащих, 383 танка, 293 БМП, 255 БТР и 2127 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 508 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 118 станций РЭБ, 2295 автомобилей, 51 единицу инженерной и другой техники.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в Россию с украинской территории были возвращены ещё 33 жителя Курской области, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры