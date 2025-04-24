ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и два миномета
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, артиллерийское орудие и два миномета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 860 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 285 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 643 артиллерийских орудия, 63 пусковых установок РСЗО, 29 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО и 2 775 автомобилей.
Ранее морпехи РФ из 155-й бригады начали тестировать захваченную в Курской области американскую БМП М2 Bradley, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и два миномета
- Помощница Эдиты Пьехи опровергла информацию о деменции у певицы
- Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля
- Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе
- В Санкт-Петербурге умер директор музея «Смольный» Николай Третьяков
- Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию
- Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
- В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru