По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 860 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 285 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 643 артиллерийских орудия, 63 пусковых установок РСЗО, 29 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО и 2 775 автомобилей.

Ранее морпехи РФ из 155-й бригады начали тестировать захваченную в Курской области американскую БМП М2 Bradley, сообщает RT.