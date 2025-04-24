ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 150 солдат и два миномета

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 150 военнослужащих, артиллерийское орудие и два миномета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 75 860 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 285 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 643 артиллерийских орудия, 63 пусковых установок РСЗО, 29 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО и 2 775 автомобилей.

Ранее морпехи РФ из 155-й бригады начали тестировать захваченную в Курской области американскую БМП М2 Bradley, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУКурская Область

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