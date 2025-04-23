СК сообщил о гибели 191 мирного жителя в Курской области с августа 2024 года

Следственный комитет сообщил о гибели 191 мирного жителя и ранении еще 372 человек в результате ударов ВСУ по территории Курской области с августа 2024 года. Среди пострадавших — 17 несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, удары также привели к разрушению и повреждению объектов гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов региона.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 170 солдат и шесть САУ

В рамках возбужденных уголовных дел потерпевшими признаны свыше 49 тысяч человек. Все они были допрошены, а их показания, наряду с свидетельствами очевидцев, зафиксированы.

Следствие назначило ряд судебных экспертиз для оценки ущерба, причиненного как инфраструктуре, так и личному имуществу граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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