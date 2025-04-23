СК сообщил о гибели 191 мирного жителя в Курской области с августа 2024 года

Следственный комитет сообщил о гибели 191 мирного жителя и ранении еще 372 человек в результате ударов ВСУ по территории Курской области с августа 2024 года. Среди пострадавших — 17 несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным следствия, удары также привели к разрушению и повреждению объектов гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов региона.