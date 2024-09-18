ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли 23 единицы бронетехники, в том числе два танка.



В российском оборонном ведомстве также рассказали, что российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.

Ранее подразделения ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики, а также аэродромную инфраструктуру и цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, отмечает RT.

