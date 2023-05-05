ВСУ за сутки потеряли 500 военнослужащих

В сообщении уточняется, что на купянском направлении российскими силами уничтожено до 95 украинских военных, на краснолиманском направлении - до 65 солдат ВСУ, на южно-донецком и запорожском направлениях - более 90 военных, на херсонском направлении - до 80 украинских военных.

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, на Херсонском направлении - до 80 украинских военнослужащих.

«У населённых пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех групп украинских диверсантов, ещё одной - в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой народной республики», - отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении моста в районе населённого пункта Часов Яр, по которому украинская армия пыталась осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».