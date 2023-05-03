Командир САУ «Акация» рассказал об уничтожении наступающей пехоты ВСУ
Российские бойцы Западного военного округа уничтожили большое количество пехотинцев ВСУ, которые шли в наступление, рассказал командир самоходной артиллерийской установки «Акация». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
«У нас работал взвод, мы выпустили ... по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас. Вот тут я собой загордился», — поделился военный.
Расчет САУ состоит из четырех бойцов, их задача — уничтожать укрепления, блиндажи, бункеры, батареи, пехоту ВСУ, сообщает телеканал «360». Военные применяют в основном осколочно-фугасные снаряды, отмечает РЕН ТВ.
В Минобороны указали, что артиллеристы используют тактику «огневого налета»: бойцы прибывают в назначенный район, бьют по целям и меняют позиции. При этом бойцы остаются незамеченными для противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru