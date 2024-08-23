Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в Курской области
Российские войска продолжают разведывательно-поисковые действия, направленные на выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Миноброны РФ.
По данным ведомства, диверсионно-разведывательная группа была обнаружена и уничтожена в районе населённого пункта Камышевка в Курской области.
«Потери противника составили пять человек и один автомобиль», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что за всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru