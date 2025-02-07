По данным ведомства, для удержания Дзержинска и других населённых пунктов агломерации, украинская армия направила восемь бригад, общая численность которых превышала 40 тысяч военнослужащих.

«Наши войска за пять месяцев боёв за Дзержинск нанесли противнику значительные потери. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки», - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также были уничтожены более 240 танков и прочих бронированных машин, 340 артиллерийских орудий и миномётов.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что подразделения Вооружённых сил РФ взяли под контроль город Дзержинск в Донецкой народной республике, сообщает «Свободная пресса».

