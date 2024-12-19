ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, укаринская армия использовала шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Российские военные применили ЗРК С-400 и «Бук-М3», а также ЗРПК «Панцирь».
«Сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате её падения повреждено техническое строение на территории комбината», - говорится в сообщении.
В Минобороны указали, что действия ВСУ не останутся без ответа.
Ранее в российском военном ведомстве указали, что ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG способны накрыть Крым, и, частично, Краснодарский край с Волгоградской областью, а также другие регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru