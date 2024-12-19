ВСУ ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области

По данным военного ведомства, укаринская армия использовала шесть ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Российские военные применили ЗРК С-400 и «Бук-М3», а также ЗРПК «Панцирь».

«Сбиты все ракеты ATACMS и три из четырёх Storm Shadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате её падения повреждено техническое строение на территории комбината», - говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что действия ВСУ не останутся без ответа.

Ранее в российском военном ведомстве указали, что ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG способны накрыть Крым, и, частично, Краснодарский край с Волгоградской областью, а также другие регионы РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

