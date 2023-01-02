ВСУ снова нанесли удар по Макеевке
2 января 202315:04
ВСУ нанесли новый удар по Макеевке, находящейся в пригороде Донецка.
Виноваты мобильники. Поступили противоречивые данные о причинах новогоднего обстрела ПТУ в Макеевке и потерях
Об этом сообщают «Известия».
Подробностей об атаке и последствиях издание не приводит.
Ранее стало известно, что в результате новогодней атаки ВСУ из РСЗО HIMARS на ПТУ в Макеевке, где разместили мобилизованных, по словам бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), «счет погибших и раненых идет на многие сотни».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru