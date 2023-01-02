ВСУ снова нанесли удар по Макеевке

ВСУ нанесли новый удар по Макеевке, находящейся в пригороде Донецка.

Виноваты мобильники. Поступили противоречивые данные о причинах новогоднего обстрела ПТУ в Макеевке и потерях

Об этом сообщают «Известия».

Подробностей об атаке и последствиях издание не приводит.

Ранее стало известно, что в результате новогодней атаки ВСУ из РСЗО HIMARS на ПТУ в Макеевке, где разместили мобилизованных, по словам бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), «счет погибших и раненых идет на многие сотни».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ДНРВСУРакетный Удар
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