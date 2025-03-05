СМИ: Чехия выделит нефть из резервов после остановки поставок из России

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за проблем с платежами, возникших на фоне западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, сложность возникла в расчетах между российскими поставщиками и польской компанией Orlen, владеющей чешскими НПЗ. Из-за перебоев местный нефтеперерабатывающий завод Unipetrol обратился за поддержкой к властям республики, которые согласились выделить 330 тысяч тонн нефти из госрезервов.

В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»

Один из источников Reuters уточнил, что платежи были приостановлены после введения последнего пакета американских санкций, что привело к отмене заявок на мартовские поставки. В «Транснефти» и Orlen ситуацию не комментировали.

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что нехватки сырья в стране нет. Однако в случае затяжного кризиса Прага может переключиться на поставки по итальянскому нефтепроводу TAL+, который уже готов к эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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