СМИ: Чехия выделит нефть из резервов после остановки поставок из России

Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за проблем с платежами, возникших на фоне западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, сложность возникла в расчетах между российскими поставщиками и польской компанией Orlen, владеющей чешскими НПЗ. Из-за перебоев местный нефтеперерабатывающий завод Unipetrol обратился за поддержкой к властям республики, которые согласились выделить 330 тысяч тонн нефти из госрезервов.