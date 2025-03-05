СМИ: Чехия выделит нефть из резервов после остановки поставок из России
Поставки российской нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» были прекращены из-за проблем с платежами, возникших на фоне западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, сложность возникла в расчетах между российскими поставщиками и польской компанией Orlen, владеющей чешскими НПЗ. Из-за перебоев местный нефтеперерабатывающий завод Unipetrol обратился за поддержкой к властям республики, которые согласились выделить 330 тысяч тонн нефти из госрезервов.
Один из источников Reuters уточнил, что платежи были приостановлены после введения последнего пакета американских санкций, что привело к отмене заявок на мартовские поставки. В «Транснефти» и Orlen ситуацию не комментировали.
Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек заявил, что нехватки сырья в стране нет. Однако в случае затяжного кризиса Прага может переключиться на поставки по итальянскому нефтепроводу TAL+, который уже готов к эксплуатации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог Русакова посоветовала заменить кофе чаем, цикорием и матчей
- Умер кинопродюсер и режиссер Илья Шерстобитов
- В Италии умер скрипач и профессор Марио Трабукко
- СМИ: Чехия выделит нефть из резервов после остановки поставок из России
- Ермак и Уолц обсудили возможные переговоры с Россией
- СМИ: США приостановили передачу разведданных Украине
- СМИ: Французский оператор Eutelsat готов заменит Starlink на Украине
- Суд подтвердил штраф Слепакову за отсутствие маркировки иноагента
- Россиянам рассказали, как отвлечь детей от смартфонов
- СМИ: На актера Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru