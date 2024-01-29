ВСУ приняли 88% рекомендованных НАТО стандартов

Украина внедрила 315 стандартов НАТО в Минобороны, Вооружённых силах и других составляющих сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

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В сообщении говорится, что из них 192 стандарта (88%), введены в рамках целей партнёрства Киева и Североатлантического альянса, они являются первоочередными.

По словам замминистра обороны Украины генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в 2024 году в секторе безопасности планируется ввести ещё 50 стандартов блока.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы готова отказаться от требований о невступлении Украины в НАТО и о нейтральном статусе Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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