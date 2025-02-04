ВСУ потеряли в Курской области до 57 330 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении до 345 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 57 330 военнослужащих.
Также российские войска подбили 331 танк, 244 БМП и 192 БТР, 1708 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 1798 автомобилей и 33 единицы инженерной и другой техники.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, что привело к перебоям в энергоснабжении города и соседних населённых пунктов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru