По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 57 330 военнослужащих.

Также российские войска подбили 331 танк, 244 БМП и 192 БТР, 1708 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок ЗРК, 106 станций РЭБ, 1798 автомобилей и 33 единицы инженерной и другой техники.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в Рыльске, что привело к перебоям в энергоснабжении города и соседних населённых пунктов, сообщает RT.

