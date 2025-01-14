ВСУ потеряли в Курской области до 51 900 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 460 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 51 900 военнослужащих.
Также российские войска подбили 303 танка, 229 БМП и 168 БТР, 1561 боевую бронированную машину.
Кроме того, были уничтожены 364 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 93 станций РЭБ, 1474 автомобиля и 30 единиц инженерной и другой техники.
Ранее две ракеты, выпущенные украинскими войсками, были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru