По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 51 900 военнослужащих.

Также российские войска подбили 303 танка, 229 БМП и 168 БТР, 1561 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 364 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 93 станций РЭБ, 1474 автомобиля и 30 единиц инженерной и другой техники.

Ранее две ракеты, выпущенные украинскими войсками, были уничтожены в приграничном районе Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

