ВСУ потеряли в Курской области более 66 тысяч военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 340 военнослужащих, двое сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 66 270 военнослужащих.
Также российские войска подбили 389 танков, 307 БМП и 269 БТР, 2173 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 2383 автомобиля, 55 единиц инженерной и другой техники.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких временных рамок для возвращения занятых украинскими войсками территорий в Курской области под контроль России нет, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru