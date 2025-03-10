ВСУ потеряли в Курской области более 66 тысяч военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 66 270 военнослужащих.



Также российские войска подбили 389 танков, 307 БМП и 269 БТР, 2173 боевых бронированных машин.



Кроме того, были уничтожены 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 2383 автомобиля, 55 единиц инженерной и другой техники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких временных рамок для возвращения занятых украинскими войсками территорий в Курской области под контроль России нет, сообщает RT.

