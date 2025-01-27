ВСУ потеряли в Курской области более 55 190 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 190 военнослужащих.

Также российские войска подбили 321 танк, 238 БМП и 184 БТР, 1636 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 103 станции РЭБ, 1644 автомобиля и 32 единицы инженерной и другой техники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размер ущерба Курской области от вторжения ВСУ вряд ли можно подсчитать до полного освобождения региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

