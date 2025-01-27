ВС РФ вернули под контроль Николаево-Дарьино в Курской области
27 января 202513:26
Российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о нанесении поражения формированиям танковой, четырех механизированных, тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.
Кроме того, были отражены две контратаки украинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ поразили базу горючего ВСУ, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru