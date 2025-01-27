ВС РФ вернули под контроль Николаево-Дарьино в Курской области

Российские военные освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также отчитались о нанесении поражения формированиям танковой, четырех механизированных, тяжелой механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, были отражены две контратаки украинских военнослужащих.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ поразили базу горючего ВСУ, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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