ВСУ потеряли в Курской области более 54 270 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 270 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 270 военнослужащих.
Также российские войска подбили 315 танков, 237 БМП и 180 БТР, 1608 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 98 станций РЭБ, 1596 автомобилей и 32 единицы инженерной и другой техники.
Ранее в российском Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили в Курской области 63% территорий, которые были заняты украинскими военными, сообщает RT.
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