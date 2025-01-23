По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 54 270 военнослужащих.

Также российские войска подбили 315 танков, 237 БМП и 180 БТР, 1608 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 98 станций РЭБ, 1596 автомобилей и 32 единицы инженерной и другой техники.

Ранее в российском Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили в Курской области 63% территорий, которые были заняты украинскими военными, сообщает RT.

