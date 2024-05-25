ВСУ потеряли свыше 400 военных в зоне действий группировки «Юг»
Бойцы российской группировки войск «Юг» нанесли поражение трем бригадам ВСУ, потери противника составили свыше 400 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
«Противник потерял более 400 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 122-миллиметровую гаубицу Д-30», — указал начальник пресс-центра.
Кроме того, ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада боеприпасов.
Как отметил Астафьев, группировка «Юг» нанесла поражение живой силе и технике украинских 72-й и 93-й механизированных бригад и 111-й бригады теробороны в районах Константиновки, Андреевки, Нового и улучшила положение по переднему краю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru