ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих на курском направлении за сутки
28 сентября 202416:38
ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 370 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны.
В российском оборонном ведомстве также сообщили, что украинская сторона на курском направлении за сутки потеряла восемь единиц бронетехники.
За все время боевых действий потери ВСУ на курском направлении превысила 18 тысяч военнослужащих.
Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю ВСУ лишились 16 тысяч 140 военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru