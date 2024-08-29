ВСУ потеряли на Курском направлении до 7450 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли до 7450 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Также российские войска подбили 74 танка и 36 БМП, 64 бронетранспортера и 486 боевых бронированных машины, 52 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, 15 пусковых установок РСЗО, 10 станций РЭБ, а также пять единиц инженерной техники и две РЛС контрбатарейной борьбы.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы отправке призывников в Курскую область «является абсолютным искажением реальности», сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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