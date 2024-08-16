ВСУ потеряли на Курском направлении до 2860 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боёв на курском направлении потеряли до 2860 бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ заявило о сдаче в плен 57 военных ВСУ за неделю

По данным ведомства, российские войска уничтожили 41 танк и 40 бронетранспортеров, а также 23 БМП и 213 боевых бронированных машин.

«Также были подбиты 102 автомобиля, четыре установки ЗРК, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три - HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 артиллерийских орудия и три станции РЭБ», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что операция по уничтожению подразделений ВСУ продолжается.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что вытеснение и разгром ВСУ в Курской области займут две-три недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры