ВСУ потеряли на Курском направлении до 2860 военнослужащих

По данным ведомства, российские войска уничтожили 41 танк и 40 бронетранспортеров, а также 23 БМП и 213 боевых бронированных машин.

«Также были подбиты 102 автомобиля, четыре установки ЗРК, шесть пусковых установок РСЗО, в том числе три - HIMARS, две транспортно-заряжающие машины, 22 артиллерийских орудия и три станции РЭБ», - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что операция по уничтожению подразделений ВСУ продолжается.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что вытеснение и разгром ВСУ в Курской области займут две-три недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

