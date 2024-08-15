ВСУ потеряли на Курском направлении до 2640 военнослужащих

В сообщении говорится, что также были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты и 206 боевых бронированных машин.

Кроме того, были подбиты 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки РСЗО, 20 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - заключили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец в Курской области, сообщает RT.

