ВСУ потеряли на Курском направлении до 2640 военнослужащих
Вооружённые силы Украины за всё время боевых действий на Курском направлении потеряли до 2640 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также были уничтожены 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты и 206 боевых бронированных машин.
Кроме того, были подбиты 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки РСЗО, 20 артиллерийских орудий и три станции РЭБ.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - заключили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска восстановили контроль над населённым пунктом Крупец в Курской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru